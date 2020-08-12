Merkez üssü Iğdır Merkez Karagüney köyü yakınlarında 4.4 şiddetinde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Iğdır'ın Karagüney köyü Yakınlarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 02:29'da meydana gelen depremin derinliğinin 5.4 kilometre olduğu kaydedildi. Adnan Bagana isimli vatandaş, “Tam uyumak için hazırlanıyordum ki birden deprem olduğunu hissettim. Hemen çocukları uyandırarak aşağı indik. Şuan ne olacağı belli olmadığı için yukarı çıkmıyoruz” dedi.
Iğdır'da deprem oldu
12.08.2020 - 08:50 | Son Güncelleme: 12.08.2020 - 08:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika deprem haberi az önce geldi, AFAD'da yer alan verilere göre Iğdır'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
Kaynak: TGRT Haber
Etiketler : Iğdır,deprem,
724404 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/724404.aspx
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