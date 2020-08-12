Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1212 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 244 bin 392, can kaybı 5 bin 891 oldu. Son 24 saatte 934 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 227 bin 89 oldu.

Öte yandan Bakan Koca yaptığı değerlendirmede test sayısına dikkat çekti.

Bakan Koca şu açıklamayı yaptı:

2 MART'TAN İTİBAREN EN YÜKSEK test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin AİLE İÇİNDE HIZLI. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım.