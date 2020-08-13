Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Taş'ın ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
13.08.2020 - 10:36 | Son Güncelleme: 13.08.2020 - 10:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan güvenlik korucusu Ali Taş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kaynak: AA
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724636 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/724636.aspx
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