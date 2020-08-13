Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa kent merkezinde yaşandı. Seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, dönüş yapmaya çalışan Renault marka otomobile yandan çarptı.
ÇARPMANIN ETKİSİYLE TAKLA ATTI
Motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan şahıs, çarpmanın etkisiyle havada taklalar atarak karşı yola fırladı.
YERE DÜŞEN ŞAHIS HEMEN AYAĞA KALKTI
Yere düşen şahıslardan birinin hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürümesi kameralara yansıdı.
Metrelerce fırladı hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü!
13.08.2020 - 15:07 | Son Güncelleme: 13.08.2020 - 15:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da motosikletin otomobille çarpıştığı kazada çarpmanın etkisiyle karşı yola fırlayan iki kişiden birinin hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürümesi kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa kent merkezinde yaşandı. Seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, dönüş yapmaya çalışan Renault marka otomobile yandan çarptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : trafik kazası,
724682 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/724682.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER