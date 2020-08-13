Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa kent merkezinde yaşandı. Seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen motosiklet, dönüş yapmaya çalışan Renault marka otomobile yandan çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE TAKLA ATTI

Motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan şahıs, çarpmanın etkisiyle havada taklalar atarak karşı yola fırladı.

YERE DÜŞEN ŞAHIS HEMEN AYAĞA KALKTI

Yere düşen şahıslardan birinin hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürümesi kameralara yansıdı.



