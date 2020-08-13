Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüşmede, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz’de bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir formülden yana olduklarını belirterek, yok sayma girişimlerine karşı Türkiye’nin haklarını korumaya devam edeceklerini ifade etti.