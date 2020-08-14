CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, "Değerli dostlarım,Trabzon'da katıldığım programlar sonrasında vücudumda biraz ateş ve ağrılar oluştu. Korana'dan şüphelendik ve ailece test yaptırdık, benim testim pozitif çıktı. Çok şükür eşimin ve çocuklarımın negatif çıktı" açıklamasında bulundu.
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya koronavirüse yakalandı
14.08.2020 - 09:37 | Son Güncelleme: 14.08.2020 - 09:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : CHP,Trabzon,Ahmet Kaya,koronavirüs,milletvekili,
724839 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/724839.aspx
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