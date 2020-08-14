Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, "Değerli dostlarım,Trabzon'da katıldığım programlar sonrasında vücudumda biraz ateş ve ağrılar oluştu. Korana'dan şüphelendik ve ailece test yaptırdık, benim testim pozitif çıktı. Çok şükür eşimin ve çocuklarımın negatif çıktı" açıklamasında bulundu.