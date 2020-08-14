Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında incelemelerde bulunuyor.
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Donanma Komutanlığında incelemelerde bulunuyor
14.08.2020 - 12:57 | Son Güncelleme: 14.08.2020 - 12:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında incelemelerde bulunuyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Hulusi Akar,
724880 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/724880.aspx
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