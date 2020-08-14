Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bern’de İsviçreli mevkidaşı Ignazio Cassis ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "Yunanistan'ın aklı selim davranması lazım. Oruç Reis gemimizi taciz etme gibi girişimlerde bulunmasın. Karşılığını alır." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Fransa'nın da Doğu Akdeniz'de gerginliği arttıracak adımlardan kaçınması gerektiğini belirtti.

"Abu Dabi yıllardır İsrail'in işgal planına destek olmak için çalışıyor"

İsrail-BAE anlaşmasına ilişkin Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Abu Dabi, yıllardır Filistin yönetimini zayıflatmak için, İsrail'in işgal planına destek olmak için çalışıyor. BAE, bölgenin istikrarsızlığı için çaba sarfediyor. Kendi çıkarları için Filistin davasına ihanet ediyor."