Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çorum’da görev yapan hemşire arkadaşımız Fatma İçuz, 4'ü çocuk, 5 kişinin can verdiği yangında, 4 yaşındaki kızı Elif ile 8 yaşındaki oğlu Yusuf’u kaybetti. Bu acıyı hafifletecek kelimeleri hiçbirimiz bulamayız. Sağlık çalışanları olarak acısını yüreğimizde hissediyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca'dan yangında 2 çocuğunu kaybeden sağlık çalışanına başsağlığı mesajı
14.08.2020 - 22:12 | Son Güncelleme: 14.08.2020 - 22:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çorum'da meydana gelen yangında 2 çocuğunu kaybeden sağlık çalışanına başsağlığı mesajı yayımladı.
Etiketler : Bakan Koca,
724966 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/724966.aspx
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