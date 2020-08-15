Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanlı saldırılarıyla binlerce kişinin hayat hakkını hiçe sayıp elinden alan, yaralıları kaybettikleri uzuvlarıyla hayatlarını sürdürmek durumunda bırakan terör örgütü, binlerce çocuğu öksüz ve yetim, kadınları dul, anne ve babaları evlatsız bıraktı. Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Fis köyünde 1978 toplantısıyla kuruluşunu ilan eden terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesiyle teröristler, Suriye üzerinden Lübnan'a geçerek Bekaa Vadisi'ne yerleşti. Şam'da 20-25 Ağustos 1982'de 2. kongresini yapan PKK, bağımsız bir sözde "Kürdistan" devleti amacıyla, eğittiği teröristleri saldırı için Türkiye'ye gönderdi. 15 Ağustos 1984 gecesi Siirt'in Eruh ve Hakkâri'nin Şemdinli ilçelerindeki jandarma karakolları ve subay lojmanlarına baskınlar düzenlendi. Terörist elebaşı Öcalan'ın, Kenya'da yakalanmasının ardından 23 Ocak 2000'de İran-Irak sınırının kuzeyindeki Kandil bölgesinde yapılan 7. kongrede, silahlı eylemlerine sözde ara verdiği iddia edildi. PKK, en büyük katliamlarını Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sivil halka yaptı. Türkiye'de 36 yıldır, 15 bini aşkın kişinin ölümünden, binlerce kişinin yaralanmasından sorumlu olan PKK'nın ağır darbe vuran Türkiye, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla "Zeytin Dalı", "Pençe 1-2-3", "Barış Pınarı" harekatları ve hava operasyonlarıyla terör örgütüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.