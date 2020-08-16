Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon’un şiddetli yağış nedeniyle sel ve heyelanlar olan Of ilçesine gelerek Kaymakamlıkta gerçekleştirilen hasar tespit ve koordinasyon toplantısına katıldı. İlçede, Vali, AFAD Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı, milletvekilleri, Kaymakam, Çevre ve Şehircilik ve diğer tüm birimlerle yağmur ve peşi sıra gelen heyelanın ortaya çıkardığı sonuçlarla ilgili değerlendirme yaptıklarını aktaran Soylu, Of’a çok kısa süre içerisinde 50 kilogram, Hayrat’a da yaklaşık 140 kilogram civarında yağmur düştüğüne işaret ederek şöyle konuştu: Bu hakikaten riskli bir rakam ve bu açıdan Of’ta yaklaşık 22 kırsal mahalle yolu kapandı. Yaklaşık 22 köyde de elektrik kesilmişti. 22 köy, mahalle yolunun yaklaşık 11’i şu ana kadar açıldı, diğerlerinin de açılma çalışmaları sürüyor. Ana yollarda herhangi bir tıkanıklık söz konusu değil. Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde bu yıl birçok noktada sel, heyelan ve afetle karşı karşıya olduklarını dile getiren Soylu “Dere kenarlarına ev yapmamak belki bu işin birinci kuralıdır” diye konuştu.