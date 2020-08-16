Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddialarla ilgili tarihî yapıda basın toplantısı düzenleyen Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy "Makineyle yapılan yıkımın eserin özgün duvarlarının yıkımı şeklinde kamuoyuna yansıtılmasını iyi niyetle bağdaştıramıyoruz. 528 yılında inşa edilen yapıya değil, kaçak olarak kuleye eklenen, çimento harç ile örülmüş bölüme müdahale edilmiştir. Yapılması zorunlu bu işlemle eserin orijinal dokusunu bozan müdahaleleri arındırmak içindir. Yapılan işlem literatürde çürütme ve tümleme şeklinde ifade edilir. Kurumumuzun hassasiyetiyle uyuşmayan bir yöntem kullanan yüklenici firma ise uyarıldı. Gerekli yaptırımlar uygulanacak" dedi. Galata'nın mülkiyetinin 13 Mayıs 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Kule-i Zemin Vakfına geçtiğini hatırlatan Ersoy "Koruma kurulu onaylı projeler ve müellifli hakkı İBB'den istenmiş ancak bize verilmemiştir. Hâlâ dönüş bekliyoruz. Es Yapı Mimarlık Restorasyon Sanayi Ltd. Şti. ile 29 Haziran 2020 tarihinde restorasyon için sözleşme imzaladık. Çalışmalar 24 saat esasıyla devam ediyor" ifadelerini kullandı. Proje mimarı ve yüklenici firma yetkilisi Sevilay Tuncer de kulede 1967 yılı restorasyonu sonrasındaki eklentilerle yaklaşık 1.100 kamyonet molozun çıkarıldığını aktardı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ise, 15 Eylül'den itibaren Galata Kulesi'nin müze kartla ziyaret edilebileceğini söyledi.