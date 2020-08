Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde ve AK Parti Rize İl Teşkilatı yemeğinde konuştu. Bugün 18 yıl öncesine göre artık geleceğe daha büyük bir umutla baktıklarını belirten Erdoğan, 18 yıl öncesine göre adımları daha kararlı bir şekilde attıklarını söyledi. Türkiye'nin kendi tankını, topunu, gemisini, silahlı-silahsız insansız hava araçlarını ürettiğini ve bunları dost ve kardeş ülkelere ihraç ettiğini aktaran Erdoğan, "Terör örgütlerine karşı tarihin en kapsamlı, en başarılı operasyonlarını yürütüyoruz. Sadece içerde değil Akdeniz'den Irak'a, Suriye'ye, Libya'ya tüm stratejik sahalarda hak ve hukumuzu çok daha büyük cesaretle savunuyoruz. Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkma hedefine hiç olmadığı kadar yakındır" dedi.



Mavi vatanı koruyacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki gün önce şansölye Angela Merkel ile ardından AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir görüşmesi olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti: "Bu görüşmelerden sonra da bu atılan adımlar... Türkiye'ye yapılan bu saldırılar karşısında biz bugüne kadar hep kolaylaştırıcı, hep yumuşatıcı olduk. Ancak Yunanistan bizim yaklaşımımıza aynı şekilde cevap vermiyor. Dolayısıyla bu yaklaşım tarzını devam ettirecek olurlarsa şunu bilmelidirler ki biz gereğini yaparız. Gerek uluslararası deniz hukuku gerekse yerleşik teamüller açısından ülkemiz bu meselede sonuna kadar haklıdır. Bu hakkını da elindeki tüm imkanları kullanarak savunmayı sürdürecektir. Yüz yıl önce Türkiye'yi ince bir siyasetle güneyindeki enerji kaynaklarının dışında bırakanlar Doğu Akdeniz'de bunu başaramayacaklardır. Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz. Yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacağız. Bir asır önce vatanımızı parçalamayı hedefleyen Sevr'i nasıl yırtıp atmışsak bugün de 'Mavi Vatan'ı aynı kararlılıkla koruyacağız."



TACİZ OLURSA KARŞILIĞI OLUR

Erdoğan,konuşmasında, Oruç Reis araştırma gemisinin planlandığı ve ilan edildiği şekilde belirlenen sahada sismik araştırmalarını yürüttüğünü bildirdi. Deniz Kuvvetlerinin de Oruç Reis gemisine bölgede refakat ettiğini hatırlatan Erdoğan, "Oruç Reis faaliyetlerine 23 Ağustos'a kadar devam edecektir. Bu süreçte gemimize yönelik en küçük bir tacizde bulunulması hâlinde gereken cevabı vermekten asla çekinmeyeceğiz" ifadesini kullandı. Erdoğan, asla gerilim peşinde olmadıklarını, kimsenin hakkına da el uzatmadıklarını, milletin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını savunduklarını vurguladı.



CAMİLERİMİZE SALDIRIYORLAR

Akdeniz'deki adımları, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk çerçevesinde attıklarına değinen Erdoğan, şöyle devam etti: "Yunanistan'dan beklentimiz, birilerinin kışkırtmasıyla değil, aklıselimle hareket etmesi, özellikle Batı Trakya'daki kardeşlerimize yönelik devlet terörünü andıran uygulamalara bir an önce son vermesidir. Bakın, Batı Trakya'daki camilerimize, okullarımıza saldırılıyor. Biz ise tam aksine işte Trabzon'da Sümela Manastırı'nın restorasyonunu, her şeyini bitirdik ve dün Sümela'da, geldiler ayinlerini yaptılar. Bizim inanç hürriyeti noktasında kimseyle bir sorunumuz yok. Herkes inancını bu ülkede güvence altında yaşar ve yaşayacaktır."



O TARTIŞMALAR TUZAKTAN İBARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye odaklandıklarını belirterek “Biz şu anda ekonomimizi ayağa kaldırmaya, Suriye’de ve Kuzey Irak’ta terör örgütlerinin önünü kesmeye, ülkemizin her alanda hak ve çıkarlarını Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de dünyanın her yerinde en ileri seviyede elde etmeye odaklandık. Türkiye’nin gerçek sorunları ve gerçek gündemi budur. Bunun dışındaki tartışmalar kiminin bilerek kiminin bilmeyerek içine düştüğü diğer tuzaktan ibarettir” dedi.