Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik ve fiziki takipler sonucunda; zanlıların HDP Gençlik Meclisi adı altında terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Harekâtı) içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Polis, bunun ardından şafak vakti operasyon başlattı. 15 adreste 14 zanlı 7 Ağustos’ta gözaltına alındı. Zanlılardan Ferhat K’nın bölücü terör örgütü PKK’nın Çukurova sorumlusu olduğu, örgütün talimatı üzerine 15 Ağustos’ta eylem hazırlığı için gençleri örgütlemeye çalıştığı, sokak eylemleri tertiplemeye çalıştığı öğrenildi. Ayrıca zanlılardan birinin ifadesinde, gözaltına alınan zanlıların Ferhat K. güdümünde HDP Gençlik Meclisi adı altında HDP il binasında PKK’ya eleman kazandırma faaliyeti yürüttüklerini hatta binada bir gence PKK filmleri izletilerek propaganda yapıp PKK’ya katılması için ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.



KANLI EYLEM YAPACAKTI

İçişleri Bakanlığı, metropollerde sansasyonel bombalı eylem hazırlığındaki bir teröristin 37 kilogram TNT ile yine Adana'da yakalandığını bildirdi.