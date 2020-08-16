Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA - Osmanlı denizciliğine damga vuran Oruç Reis’in çetin fırtınalara karşı söylediği tarihe geçen “Yaşama hakkın, mücadele gücün kadardır” sözünü bugün Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Doğu Akdeniz’de yaşatıyor. Doğu Akdeniz’de tek taraflı oyunları bozan Türkiye, çalışmalarına dört bir koldan devam ediyor. Sismik araştırma gemisi Oruç Reis’in bugüne kadar binlerce kilometrelik alanı taradı. Oruç Reis, 2017-2020 yılları arasında 11.900 kilometrelik alanda 2B (2 boyutlu) sismik veri topladı. Toplanan 3B (3 boyutlu) veriler ise 4.872 kilometrekare.



KARADENİZ VE MARMARA’YI HARİTALADI

2017’den bu yana Karadeniz ve Marmara’da aramalar yapan ve aramalarını tamamlayan Oruç Reis, görevini Doğu Akdeniz’de sürdürmeye devam ederken Türkiye’nin milli enerji ve maden politikaları doğrultusunda Doğu Akdeniz’de 2D (2 boyutlu) ve 3D (3 boyutlu) veri topluyor. Edinilen bilgilere göre, Oruç Reis bugüne kadar dört alanda 3B sismik araştırma yaptı. Bunlar arasında Sarıyer, Karadeniz İğneada, Güney Marmara ve Batı Güzelyurt bulunuyor. 2017 yılından bu yana yapılan 2B sismik etütlerin bölgeleri arasında ise Karadeniz Zonguldak 1, Karadeniz Zonguldak 2, Karadeniz İğneada, Akdeniz Kaş, Akdeniz Kumluca ve Demre alanları yer alıyor.



DÜNYADAKİ ALTI-YEDİ GEMİDEN BİRİ

Uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile 1.500 metre su derinliğine kadar deniz tabanı incelemesi ve deniz tabanı görüntülemesi yapabilen Oruç Reis, deniz tabanından 18 metreye kadar karot numunesi alabilen cihazları sayesinde farkını ortaya koyuyor. Oruç Reis 2D ve 3D sismik, gravite, manyetik ve jeofizik araştırmaları yapabilme kabiliyetine sahipken, 8.000 metre derinliğe kadar 3 boyutlu ve 15.000 metreye kadar iki boyutlu veri toplayabiliyor. Üretim sürecinden takip ve destek gemilerine; sigortalamasından çalışma ekibine kadar ‘yerli ve milli’ olma özelliği taşıyan Oruç Reis, dünyadaki yüksek donanımlı ve çok amaçlı altı-yedi sismik araştırma gemisinden biri.