Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Akdeniz’de masayı sabote ederek saldırgan tutum sergileyen Yunanistan, Türkiye’nin adımları karşında çaresiz kalınca Avrupa Birliği’ne (AB) sığındı. Atina’nın Oruç Reis sismik araştırma Gemisinin yürüttüğü sondaj çalışmalarını görüşmek için acil toplantıya çağırdığı AB Dış İlişkiler Konseyi video-konferans yoluyla olağanüstü toplandı. Yapılan açıklamada, AB’nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’yle dayanışma içinde olduğu belirtilerek Atina’nın şımarıklığı görmezlikten gelindi. Türkiye’nin faaliyetlerinin gerginliği artırdığı savunulan açıklamada “Acil olarak gerginliğin azaltılması büyük önem taşıyor” denildi. Açıklamada, dışişleri bakanlarının Türkiye’yle olan ilişkilere verdiği önemin altı çizilirken “Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve kaynaklardan faydalanma sadece iyi niyet, iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk çerçevesinde diyalog ve müzakere yoluyla çözülür. Bireysel faaliyetler ve deniz kuvvetlerini seferber etmek çözüm sunmaz” değerlendirmesi yapıldı.



KIŞKIRTICILARA ÇAĞRI YAPIN

AB’nin yanlı ve tek taraflı çağrısına Türkiye’den cevap gecikmedi. Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye’nin diyalog ve müzakereden yana olduğu vurgulandı. Bakanlık açıklamasında “(Türkiye), Meşru hak ve çıkarlarını korumakta kararlıdır. AB’nin çağrısı Türkiye’ye değil, Doğu Akdeniz’de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara ve Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır” denildi.



OKTAY: DİPLOMASİDEN YANAYIZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Oruç Reis gemisinin “Mavi Vatan” sınırları içinde çalışmalarına kararlılıkla devam ettiğini vurguladı. Bazı ülkelerin bu çalışmaları bahane ederek Doğu Akdeniz’de oynadıkları tehlikeli oyunların Türkiye açısından kabul edilemez boyutlara ulaştığını belirten Oktay, şunları kaydetti: Türkiye, bölgesinde ve özellikle de Doğu Akdeniz’de yaşanan tüm konularda iş birliği yollarını genişletme ve yapıcı diplomasiyi işletme gayreti içindedir. Israrla ülkemize karşı oyun kurmaya çalışanlar ve Türkiye’yi ana karasına hapsetme hayali peşinde koşanlar, kaybedenler arasında yerlerini almaya mahkûmdur. Türkiye’nin dostluğu değerlidir, bilen için.