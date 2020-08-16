MSB: ''Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı''
MSB duyurdu! 8 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
16.08.2020 - 15:55 | Son Güncelleme: 16.08.2020 - 15:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: ''Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı''
MSB: ''Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı''
Kaynak: İHA
Etiketler : MSB,terörist,story_,
725296 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/725296.aspx
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