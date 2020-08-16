Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi ilgili bilgilendirici video paylaştı. Kurum paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi: “17 Ağustos depreminin acılarını unutmadık. Aynı acıların tekrarlanmaması için binalarımızın risk tespitini mutlaka yaptıralım, depreme birlikte hazırlanalım.”
Bakan Kurum: 17 Ağustos depreminin acılarını unutmadık
16.08.2020 - 21:34 | Son Güncelleme: 16.08.2020 - 21:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “17 Ağustos depreminin acılarını unutmadık. Aynı acıların tekrarlanmaması için binalarımızın risk tespitini mutlaka yaptıralım, depreme birlikte hazırlanalım” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,
725352 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/725352.aspx
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