Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, 17 Ağustos 1999 Gölcük depremi ilgili bilgilendirici video paylaştı. Kurum paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi: “17 Ağustos depreminin acılarını unutmadık. Aynı acıların tekrarlanmaması için binalarımızın risk tespitini mutlaka yaptıralım, depreme birlikte hazırlanalım.”