Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Durumu sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Böcek, " Bugün yapılan testte koronavirüs sonucum pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle..." ifadelerini kullandı