Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının 2'nci gününde dünyaca ünlü Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na çıktı. Burada bir otelde sabah kahvaltısını yapan Erdoğan, ardından yaylada Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere beraberindekilerle kısa bir yürüyüş yaptı. Cumhurbaşkanı, burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşırken, minik bir kıza oyuncak hediye etti, kucağına alıp sevdi. Erdoğan, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmazken, yaptıkları çalışmaları yayla sakini kadınlara anlattı.



KAYAK TURİZMİNE YÖNELDİK

Erdoğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise şunları söyledi: Çok çok güzel bir gelişme görüyorum. Hedefimiz 2022 sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkarmak. Özellikle havalimanının bitişiyle yurt içinden ve yurt dışından geliş-gidişler çok daha fazlalaşacaktır. Bu yeni Ayder'imiz altyapısı, konutları, otoparkları, restoranları, her şeyiyle bizim için özellikle turizmde, çok ciddi bir çekim alanı olacak.



KAÇAK YAPILAR YIKILACAK

Ayder’deki çalışmaların yoğun ve hızlı şekilde sürdüğünü vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uzungöl'deki kaçak yapıların da yıkılacağını belirterek, şöyle devam etti: Uzungöl ile ilgili çalışmalar da yoğun şekilde sürecek. Kimse kusura bakmasın, kaçak yapıların yıkımı mutlaka olacak. Yıkımla beraber kimseyi mağdur etmeden, buralardaki hak sahiplerine bu inşaatların yapımıyla birlikte konutsa konut, mağazaysa mağaza, bunların haklarını da teslim etmekte hiçbir zaman tereddüdümüz olmayacak.

Ayder’de down sendromlu bir gençle telefonda görüntülü görüşen Erdoğan daha sonra Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.



Yoğun ilgiyle karşılandı, vatandaşları selamladı

Güneysu'daki evinden helikopterle Ardeşen'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kara yoluyla Ayder Yaylası'na hareket etti. Yol boyunca kendisini yoğun ilgiyle karşılayan vatandaşları selamlayarak bir süre sohbet eden Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Ayder Yenileme ve Koruma Projesi kapsamındaki çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

Hasan F. Demir İHA

