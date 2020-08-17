Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime rağmen sondaj faaliyetlerinden geri adım atmıyor. Ankara, Yavuz sondaj gemisinin alışmalarını yürüteceği alana yönelik 18 Ağustos-15 Eylül tarihleri için yeni Navtex (Denizcilere Duyuru) ilan etti. Buna göre, Yavuz, Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemileriyle birlikte Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'ın güneybatısında çalışmalarını sürdürecek.

Navtex duyurusunda, "Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur" ifadesine de yer verildi. Türkiye'nin Yavuz için Navtex ilanı üzerine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi dün sabah "karşı-Navtex" yayımladı. Türkiye, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, Ataman ve Cengiz Han isimli gemilerle birlikte Kıbrıs açıklarındaki çalışmalarını 23 Ağustos'a kadar sürdüreceğine ilişkin Navtex ilan etmişti.