Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bunun üzerine sahada bulunan MİT ajanları, PKK Başkanlık Konseyi üyesi ve örgütün silahlı kanat sorumlusu Murat Karayılan’ın bizzat eylem talimatı verdiği örgütün kritik yapılanmalarına mensup teröristleri yakın takibe aldı. Bu kapsamda, PKK'nın sözde Hakurk Eyalet sorumlusu "Agit Garzan" kod adlı Murat Kalko'nun (45) eylem gerçekleştirmek amacıyla komutası altındaki silahlı grupları hazırlandığı öğrenildi. Düzenlenen operasyonla Murat Kalko sorumlusu olduğu Hakurk alanında 11 Ağustos'ta etkisiz hale getirildi. Kalko'nun örgüte 1993'te katıldığı ve pek çok silahlı saldırı ile öldürme olayının faili olduğu gerekçesiyle Terörden Arananlar Listesi'nde "kırmızı" kategoride yer aldığı belirtildi. Kalko’nun ayrıca, Murat Karayılan’ın güvendiği üst düzey bir kadro olduğu ve özel olarak Hakurk Sorumluluğuna getirildiği tespit edildi.



ALTI HAİN ETKİSİZ

Ayrıca, sansasyonel eylemlerin lojistik ve taktik hazırlığını planladıkları anlaşılan diğer iki PKK hücresi de yakından izlendi. 13 ve 14 Ağustos’ta düzenlenen iki farklı operasyonla da üst düzey altı PKK özel güç ve istihbarat mensubu daha etkisiz hâle getirildi.