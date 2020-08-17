Bakan Kasapoğlu, ilk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcuların özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma imkanına sahip olabileceğini müjdeledi.
Bakan Kasapoğlu müjdeli haberi verdi! Ücretsiz okuma imkanına sahip olabilecekler
17.08.2020 - 10:46 | Son Güncelleme: 17.08.2020 - 10:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Kasapoğlu, ilk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcuların özel öğretim kurumlarında ücretsiz okuma imkanına sahip olabileceğini müjdeledi.
Kaynak: AA
Etiketler : bakan kasapoğlu,
725442 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/725442.aspx
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