Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Libya’da çatışan taraflar arasında ateşkesin sağlanması için Almanya ve Türkiye bir defa daha devreye girdi. Bu defa sürece Katar da dâhil oldu.

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar dün Trablus’a giderken Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass da aynı gün Libya’yı ziyaret etti. Libya’daki muhataplarıyla bir araya gelen üç bakan, ülkede kalıcı ateş ve siyasi çözüm için bir dizi temaslarda bulundu. Berlin, sürecini yeniden canlandırarak Libya’da sükûnetin sağlanmasını amaçlayan ziyaretin en önemli sebebinin ise Sirte düğümünü çözmek olduğu bildirildi.

SİRTE DÜĞÜMÜ ELE ALINDI

Hafter'in art arda sahada aldığı ağır yenilgiler sonrası mücadele Sirte’de düğümlenirken stratejik bölge için Libya ordu birlikleri eller tetikte emir bekliyor. Trablus güçlerinin Sirte’yi darbeci Hafter milislerinden kurtarmak için işaret beklediği bir dönemde Libya’ya, Ankara, Berlin ve Doha’dan geçekleştirilen üst düzey ziyaretlerin, özelikle Sirte düğümü çözmek için yapıldığı belirtiliyor. Bu kapsamda askerî diplomasi hız kazanırken Sirte’nin ‘silahtan arındırılmış bölge’ hâline getirilmesi için çaba harcandığı ifade ediliyor.

ALMAN BAKAN, ÇELİK YELEKLE GELDİ

Almanya Dışişleri Bakanı Maas'ın ziyareti sırasında çelik yelek giymesi dikkat çekti. Maas’ın ziyaretine ilişkin Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise “Tarafların silahlanması hâlinde Libya krizi daha da tehlikeli olacaktır. Petrol geliri adil şekilde paylaştırılmalı. Silahlı grupları Libya ordusu altında birleştirmek girişimi olumlu buluyoruz” denildi.

PETROL ALANLARI MEŞRU HÜKÛMETİN

Bu arada Libya Dışişleri Bakanlığı’ndan da dün kritik bir açıklama yapıldı. Açıklamada “Petrol alanları ve limanların mutlaka meşru hükümetin yönetimine iade edilmelidir. AB’nin başlattığı IRINI Operasyonu, Hafter’e karşı destek almamızı engelliyor, bu sebeple reddediyoruz. Seçim yapılması adına önce anayasal bir zemin oluşturmamız gerek” ifadelerine yer verildi.

AKAR: LİBYA LİBYALILARINDIR

Mitiga Havalimanı'nda askeri törenle karşılanılan Millî Savunma Bakanı Akar’a Trablus ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de eşlik etti. Akar, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: Libyalı kardeşlerimizi haklı davalarında desteklemek suretiyle istenilen sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz “Libya Libyalılarındır” diyerek BM tarafından tanınan meşru hükûmetin yanındayız. Önümüzdeki dönemde de Cumhurbaşkanı’mızın talimatları doğrultusunda, Libya'nın bir bütün olarak varlığını gerçekleştirebilmesi için elimizden gelen göstermeye devam edeceğiz.