Bakan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Josep Borrell Fontelles ile görüştü
18.08.2020 - 14:58 | Son Güncelleme: 18.08.2020 - 14:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü.
Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu,
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