Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Salgının sıfır noktası Wuhan unutuldu. Tüm dünya, salgının merkeziymiş gibi mücadele etmek zorunda. Savaşta ağır yenilgi alan ülkeler var. Biz, en iyiler arasındayız. Bilimin ve tedbirlerin gücüne inanarak, sağlık ordumuzla dayanışma içinde, mücadele edelim. Yenilen virüs olacak” ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüse karşı tedbir uyarısı
18.08.2020 - 22:21 | Son Güncelleme: 18.08.2020 - 22:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı tedbir uyarısı yaparak, “Savaşta ağır yenilgi alan ülkeler var. Biz, en iyiler arasındayız” dedi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fahrettin Koca,twitter,koronavirüs,covid-19,
725771 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/725771.aspx
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