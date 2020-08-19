Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık “Bütün birimlerimiz, asker, jandarma, polis, güvenlik korucularımız koordinasyon hâlinde, iş birliği hâlinde içeride dışarıda son terörist kalmayıncaya kadar mücadele devam ediyor. İnşallah Hakkâri gündeminde bundan sonra terör problemi, huzursuzluğu olmayacak” dedi.