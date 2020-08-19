Hakkâri Valisi İdris Akbıyık “Bütün birimlerimiz, asker, jandarma, polis, güvenlik korucularımız koordinasyon hâlinde, iş birliği hâlinde içeride dışarıda son terörist kalmayıncaya kadar mücadele devam ediyor. İnşallah Hakkâri gündeminde bundan sonra terör problemi, huzursuzluğu olmayacak” dedi.
PKK'ya ağır darbe! Hakkâri'de destan yazılıyor
19.08.2020 - 04:44 | Son Güncelleme: 19.08.2020 - 04:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, Hakkâri'de yılbaşından bu yana aralarında üst düzey sorumlularında bulunduğu 20'den fazla teröristi etkisiz hâle getirdi.
Etiketler : pkk operasyon,hakkari,
725815 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/725815.aspx
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