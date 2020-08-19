Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tepki çeken sözlere cevap verdi. Altun, sosyal medya hesabından "Biden'ın 'muhalefetle el ele Erdoğan'ı devireceğiz' sözlerine, konunun muhatabı muhalefet hâlâ net bir cevap veremedi. Hep bir ağızdan '7 ay niye beklediniz' diye soruyorlar. Sizi bekledik. O konuşmayı siz de biliyordunuz biz de. Biz konuştuk. Siz neden sustunuz? Madem kendileri buna cevap veremedi, cevabını da biz verelim: Karşı karşıya kaldığımız şey, 'Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin' sendromudur. Çağrımız, millî iradeye saygılı olunmasıdır" dedi.

ÜNAL: SALDIRARAK GEÇİŞTİRİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Twitter hesabından, CHP liderinin açıklamasına sert çıktı. Ünal "Kemal Kılıçdaroğlu, Biden'ın açıklaması kendisine sorulduğunda alaycı bir üslup ve çirkin yakıştırmalarla Fahrettin Altun'a saldırarak konuyu geçiştiriyor. Asıl soru şudur, Biden ocakta 'Erdoğan'ı sizinle devireceğini' söylediğinde siz 7 ay boyunca neden sustunuz?" dedi.