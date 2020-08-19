İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, sahil güvenliğe, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz." dedi.
İçişleri Bakanı Soylu: Acil hizmet numaralarının hepsini 112 numarasında birleştireceğiz
19.08.2020 - 11:41 | Son Güncelleme: 19.08.2020 - 12:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Soylu, "Önümüzdeki hazirana kadar Allah nasip ederse Türkiye'de ormandan itfaiyeye, AFAD'dan jandarmaya, polise, sahil güvenliğe, sağlığa kadar acil hizmet numaralarının hepsini kaldıracağız, 112 numarasında birleştireceğiz." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
725876 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/725876.aspx
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