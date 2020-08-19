Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Vatan aşkıyla sulanan ağacın iki dalıyız/Kökümüz birdir bizim/Tek yumruk olup tüm dünyaya söyleyecek/Sözümüz birdir bizim" dizelerine yer verildi. Ayrıca paylaşımda tatbikattan görüntülere de yer verildi.



Yayınlanan görüntülerde hava ve kara destekli tatbikatların aralıksız sürdüğü görüldü. Azerbaycan ve Türkiye’nin hava ve kara kuvvetlerinin katıldığı ortak tatbikatta iki ülkenin askerleri, zırhlı araçları, topçu birlikleri, askeri uçakları ve hava savunması sistemleri yer alıyor.