Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşmede Doğu Akdeniz konusu ele alındı.
Bakan Çavuşoğlu, Stoltenberg ile Doğu Akdeniz'i görüştü
19.08.2020 - 17:48 | Son Güncelleme: 19.08.2020 - 18:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşmede Doğu Akdeniz konusu ele alındı.
Etiketler : mevlüt çavuşoğlu,nato,doğu akdeniz,
725939 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/725939.aspx
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