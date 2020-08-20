Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkentteki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikasının açılış töreninde, cuma günü büyük bir müjde vereceğini duyurdu. Erdoğan, “İnşallah cuma günü tüm milletimize bir müjde vereceğiz. Bu müjdenin hayalleri ve rüyası içindeyiz. Bu müjde ile Türkiye’de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum” dedi. Açıklama büyük heyecana yol açtı.



KARADENİZ’DE İKİ ENERJİ YATAĞI

Müjdenin, Karadeniz’de yürütülen sondaj çalışmaları sonucu biri “ciddi büyüklükte” olmak üzere iki bölgede bulunan enerji kaynağı olduğu ifade edildi.

Konunun sorulduğu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sır vermedi. Albayrak “Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak, önemli bir haber olacak. Onun için Cumhurbaşkanımızın söylediğinin ötesine bir kelime daha söylemek doğru olmaz. Cumayı bekleyelim. Biraz meraklanalım. Türkiye açısından inşallah çok daha güzel günler bizi bekliyor. Siz yeter ki doğru iş yapmaya, doğru hedeflere adımlar atmaya devam edin, sonuç her anlamda gelecektir, yeter ki bu millete inandığınız sürece” diye konuştu. Bunun üzerine gözler Enerji Bakanı Fatih Dönmez’e çevrildi. Dönmez de gazetecilere “Ben de sizin gibi merakla bekliyorum. Sabredelim cuma günü hayırlı bir gün inşallah hep birlikte şahit oluruz” ifadesini kullandı. Erdoğan’ın açıklamasının ardından sosyal medya tahminlerle yıkıldı. Borsa İstanbul tırmanışa geçti. Dolar kuru sert düştü. Petrol şirketlerinin hissesi tavan yaptı.

Bu arada Cumhurbaşkanı konuşmasında Batı’ya da net mesajlar verdi. Erdoğan, “Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr’i yırtıp atmışsak, bugün de Doğu Akdeniz’de ülkemize dayatılmaya çalışılan Sevr’e boyun eğmeyeceğiz” dedi.