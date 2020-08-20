Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Kadıköy'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri sırasında bir kadını gözaltına almaya çalışan polislerin görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili soruşturmanın çok hızlı sonuçlandırılması talimatı verdiğini bildirdi.

Aktaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kadıköy'de yaşanan olayla ilgili tarafların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için devam eden soruşturmanın çok hızlı sonuçlandırılması talimatını verdim. Hassasiyetinizin farkındayız. Biz de aynı hassasiyeti paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.