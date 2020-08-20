Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel (Suriye ve Libya) konular ele alındı.