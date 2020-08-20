Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel (Suriye ve Libya) konular ele alındı.
Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü
20.08.2020 - 16:48 | Son Güncelleme: 20.08.2020 - 17:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel (Suriye ve Libya) konular ele alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,
726142 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/726142.aspx
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