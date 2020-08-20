Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Valiliği Twitter hesabından "Son zamanlarda ormanlık alanlardaki pikniklerde yakılan mangalların bitki örtümüzü tehlikeye attığı gözlenmiş bu nedenle ilimizde belirlenmiş alanların dışında her türlü ateşin yakılması yasaklanmıştır. Doğayı sevelim, mangalsız pikniği tercih edelim" açıklamasında bulundu.