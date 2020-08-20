Ankara Valiliği Twitter hesabından "Son zamanlarda ormanlık alanlardaki pikniklerde yakılan mangalların bitki örtümüzü tehlikeye attığı gözlenmiş bu nedenle ilimizde belirlenmiş alanların dışında her türlü ateşin yakılması yasaklanmıştır. Doğayı sevelim, mangalsız pikniği tercih edelim" açıklamasında bulundu.
Ankara Valiliğinden 'mangal' kararı
20.08.2020 - 18:25 | Son Güncelleme: 20.08.2020 - 18:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Valiliği "Son zamanlarda ormanlık alanlardaki pikniklerde yakılan mangalların bitki örtümüzü tehlikeye attığı gözlenmiş bu nedenle ilimizde belirlenmiş alanların dışında her türlü ateşin yakılması yasaklanmıştır. Doğayı sevelim, mangalsız pikniği tercih edelim." açıklamasını yaptı.
Etiketler : ankara valiliği,mangal,
726157 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/726157.aspx
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