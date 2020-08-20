MSB:"Terör örgütü PKK’nın Irak kuzeyindeki saldırı girişimi başarılı bir müdahale ile önlendi. Bölgedeki bir üs bölgemize saldırı girişiminde bulunan bomba yüklü 2 adet maket uçak, Kahraman Mehmetçiğin dikkati sayesinde fark edilerek düşürüldü."
MSB duyurdu... Terör örgütü PKK'nın saldırı girişimi önlendi!
20.08.2020 - 19:08 | Son Güncelleme: 20.08.2020 - 19:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Terör örgütü PKK’nın Irak kuzeyindeki saldırı girişimi başarılı bir müdahale ile önlendi. Bölgedeki bir üs bölgemize saldırı girişiminde bulunan bomba yüklü 2 adet maket uçak, Kahraman Mehmetçiğin dikkati sayesinde fark edilerek düşürüldü."
Etiketler : msb,pkk,terör örgütü,
726165 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/726165.aspx
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