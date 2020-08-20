Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MSB:"Terör örgütü PKK’nın Irak kuzeyindeki saldırı girişimi başarılı bir müdahale ile önlendi. Bölgedeki bir üs bölgemize saldırı girişiminde bulunan bomba yüklü 2 adet maket uçak, Kahraman Mehmetçiğin dikkati sayesinde fark edilerek düşürüldü."