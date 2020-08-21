Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önceki gün manşetimize taşıdığımız Türkan Mutlu, feryadını dile getirdiğimiz için gazetemize teşekkür etti. Bütün bu yaşananlardan HDP'nin sorumlu olduğunu belirten Mutlu, "Kimse bizim hakkımızı aramasın. Bizim çocuklarımız dağa kaçırılırken, onların çocukları yurt dışında okuyor" dedi. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önüne oturma eylemine çok kez katıldığını belirten Mutlu, “15 ailenin yüzü güldü. Ben de bir taraftan sevinirken, onlara imreniyorum. Artık herkes elini vicdanına koysun. PKK’yı ve terörü destekleyenler, Kürt hakkını aradıklarını söylüyor. Ama hiçbiri kalkıp da benim karşıma gelmiyor.” dedi.