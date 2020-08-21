Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Salgının sonuçları açısından en önemli gösterge Ağır Hasta sayısıdır. Ağır Hastalar, bizim farkında bile olmaksızın alıp verdiğimiz nefeslerin biri için, her şeyden vazgeçecek aşamaya geliyorlar. Bu, çoğu hastanın COVID-19'u hafif yaşadığı gerçeğini unutturacak kadar sarsıcıdır." ifadelerini kullandı.