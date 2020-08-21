Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Salgının sonuçları açısından en önemli gösterge Ağır Hasta sayısıdır. Ağır Hastalar, bizim farkında bile olmaksızın alıp verdiğimiz nefeslerin biri için, her şeyden vazgeçecek aşamaya geliyorlar. Bu, çoğu hastanın COVID-19'u hafif yaşadığı gerçeğini unutturacak kadar sarsıcıdır." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs paylaşımı: Unutturacak kadar sarsıcı
21.08.2020 - 10:41 | Son Güncelleme: 21.08.2020 - 11:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Koca, "Salgının sonuçları açısından en önemli gösterge Ağır Hasta sayısıdır. Ağır Hastalar, bizim farkında bile olmaksızın alıp verdiğimiz nefeslerin biri için, her şeyden vazgeçecek aşamaya geliyorlar. Bu, çoğu hastanın COVID-19’u hafif yaşadığı gerçeğini unutturacak kadar sarsıcıdır" ifadelerini kullandı.
Etiketler : Sağlık Bakanı,Fahrettin Koca,koronavirüs,covid-19,twitter,
726286 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/726286.aspx
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