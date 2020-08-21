Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Covid-19 belirtileri olan bir kişinin, kurallara uyulmaması sonucu vaka sayısının nasıl artığına ilişkin bilgi notunu yayımladı.

Koca, "Özetini okuyacağınız olay, belirtileri olan bir kişinin, kurallara uyulmaması sonucu, 32 vaka sayısına ve karantinaya yol açmasının hikayesidir. İyi haberle gündem olalım. Her yakınlık mutlu sonla bitmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ordu'daki olaya ilişkin bilgi notunda, şu ifadeler yer aldı:

"Sayın Bakanım, Ordu'daki olayda bulaş ve karantina süreci şu şekilde gerçekleşmiştir. İki aile düğün için İstanbul’dan birlikte hareket etmiş. Seyahat sırasında belirtileri olan, daha sonra da pozitif olduğu tespit edilen kişi yolculuk esnasında bir araçtan diğerine geçmiş. Böylece iki araçtakiler de temaslı olmuş. Düğün hazırlıklarında kendisinin makyaj malzemeleri başka hanımlar tarafından kullanılmış. İki gün süren, kurallara uyulmayan, yemekli, oyunlu düğünde bulaş hızlıca gelişmiştir. Filyasyon ekiplerimiz, ilk vakadan sonra 13 kişiye tanı koymuş, 65 yakın temaslı tespit edilmiştir. Kınanın ve düğünün yapıldığı bölge karantinaya alınmıştır. Karantina süreci içinde düğün kaynaklı toplam vaka sayısı 32'ye ulaşmıştır. Son vakayı takiben 14 gün hiç yeni vaka tespit edilmemesi üzerine bölgenin karantinası kaldırılmıştır."