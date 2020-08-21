Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “14 ay önce bu bölgede sismik araştırma çalışmalarına başladık. 2100 metre civarında bir deniz derinliği var bu bölgede. 1400 metrelik kazından sonra 2 adet gaz akışları gelmeye başladı.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Yeni kaynak bulamazsak bile bu gaz 7-8 yıllık ihtiyacı karşılar. Geriye dönük hesaplandığında gazın değeri 65 milyar dolar.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Boru hattını ihale usulüyle yapabiliriz. İşletme, Türkiye Petrolleri tarafından yürütülecek. Kaynaktan evdeki ocağa kadar yerli ve milli imkanlarla bu süreci yönetecek güce sahibiz.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Doğu Akdeniz'de Rum yönetiminin ne dediğine bakmaksızın hakkımız olan yerlerde aramalarımızı yapıyoruz.”