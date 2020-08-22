Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski Avrupa Birliği ve Devlet Bakanı olan Büyükelçi Bağış’ın yanı sıra Pakistan eski Başbakanı Şevket Aziz, Arap Birliği eski Genel Sekreteri Amr Musa, Kırgızistan eski Devlet Başkanı Askar Akayev gibi dünya barışı ve medeniyetler ittifakı fikrine hizmet vermiş saygın kişilerin yer alacağı Yüksek Danışma Kurulu üyeleri, gönüllülük esasıyla çalışacak.

Jose Luis Rodriguez Zapatero’nun İspanya Başbakanı olduğu sırada o dönemki mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Birleşmiş Milletler bünyesinde kurdukları Medeniyetler İttifakı projesi, önemli hizmetlerde bulunmuştu.