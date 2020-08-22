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AK Parti Sözcüsü Çelik: milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var
22.08.2020 - 11:48 | Son Güncelleme: 22.08.2020 - 11:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Sözcüsü Çelik:"Ülkemizin başarısıyla gururlanamayanlar ve milletimizin sevinciyle sevinemeyenler var. Onlara da ülkemizin başarısıyla gururlanma ve milletimizin sevinciyle sevinme duygusu “nasip” olmasını diliyoruz. Milletimiz varolsun. Ülkemizin yolu hep açık olsun."
Etiketler : AK Parti Sözcüsü,
726493 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/726493.aspx
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