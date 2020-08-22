Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Ankara,İstanbul ve Düzce illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 7 şüphelinin tamamı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin 6’sı tutuklandı, 1’i ise adli kontrol altına alındı.
Ankara, İstanbul ve Düzce'de eş zamanlı DHKP/C operasyonu: 7 şüphelinin 6'sı tutuklandı
22.08.2020 - 11:51 | Son Güncelleme: 22.08.2020 - 11:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Ankara,İstanbul ve Düzce illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 7 şüphelinin tamamı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin 6’sı tutuklandı, 1’i ise adli kontrol altına alındı.
Etiketler : tutuklama,
726495 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/726495.aspx
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