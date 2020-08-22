Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında; Ankara,İstanbul ve Düzce illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 7 şüphelinin tamamı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerin 6’sı tutuklandı, 1’i ise adli kontrol altına alındı.