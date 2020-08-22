Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında, Hatay-Amanos kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünün istihbari çalışmaları neticesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3 adet M-16 piyade tüfeği ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Yıldırım-5 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
22.08.2020 - 16:15 | Son Güncelleme: 22.08.2020 - 16:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım 5 Operasyonu kapsamında Hatay-Amanos kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,Yıldırım 5 operasyonu,terörist,
726538 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/726538.aspx
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