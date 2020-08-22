Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun’da bugün yoğun bir yağmur yağışı yaşandığını belirten Öztürk “Yetkililerle sürekli görüşerek afet ile ilgili bilgi almaya çalışıyoruz. Valilikçe bir kriz masası oluşturuluyor. Şuana kadar Yağlıdere ve Dereli ilçelerine taşan dereler nedeniyle sahilden ulaşım sağlanamıyor. Şuana kadar 3 kişinin Dereli ilçesinde kayıp olduğu yönünde bilgi geldi. Konu araştırılıyor. Bölgedeki HES kapaklarının açıldığı yönünde gelen ihbarlar da var. Bunlarla ilgili DSİ yetkililerinden bilgi almaya çalışıyoruz. Giresun bir afetle karşı karşıya devletimiz milletimizin yanındadır” dedi.