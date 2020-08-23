Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden eski futbolcu, teknik direktör Tamer Güney için taziye mesajı yayınladı. Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Çalıştırdığı takımlarda yetiştirdiği futbolcularla Türk futboluna büyük katkılarda bulunan, milli takımda ve Türkiye Futbol Federasyonu’nda önemli görevler üstlenen Tamer Güney’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Tamer Güney’e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyorum.”