Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden eski futbolcu, teknik direktör Tamer Güney için taziye mesajı yayınladı. Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Çalıştırdığı takımlarda yetiştirdiği futbolcularla Türk futboluna büyük katkılarda bulunan, milli takımda ve Türkiye Futbol Federasyonu’nda önemli görevler üstlenen Tamer Güney’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Tamer Güney’e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyorum.”