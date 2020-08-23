Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Giresun’da yaşanan sel felaketinin ardından gece geç saatlerde Giresun’a gelerek AFAD İl Müdürlüğü’nde yetkililer ile bir afet değerlendirme toplantısı yapan Bakan Süleyman Soylu, basın mensuplarına yaşanan afet ile ilgili bilgi verdi. Bakan Soylu, yağmurun bugün öğleden sonra şiddetini arttırdığını ifade ederek “Meteorolojinin bize verdiği bilgiler çerçevesinde 137 kg’lık yoğunluğa kadar ulaşan yağmur bir çok ilçemizi etkisi altına aldı. Bu yağmurdan sonra da doğal olarak bir çok ilçemizde yağmurun etkisi ile birlikte hem sel, heyelan ve maalesef ciddi hasarlar meydana geldi. Arkadaşlarımızla, hem sayın milletvekilimiz, bakan yardımcımız valimizle ve ilgili kurumdan arkadaşlar ile hep beraber konuyu değerlendiriyoruz” dedi.

HAVA AYDINLANDIĞI ZAMAN GÖRECEĞİMİZ MANZARANIN BİRAZ DAHA MALİYETİNİN YÜKSEK OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ

“Şuanda söyleyeceklerimiz sabah söyleyeceklerimizin çok altında olabilir” diyen Bakan Soylu “Çünkü hava aydınlandığı zaman göreceğimiz manzaranın biraz daha maliyetinin yüksek olabileceğini düşünüyoruz. Giresun’un genellikle batı tarafına yönelik sabahtan öğleye kadar, öğleden sonra merkez ve doğu tarafına yönelik bir yağmur söz konusu oldu ve batı tarafındaki yağmur öğleye kadar etkisini kaybetti. Öğleden sonra özellikle Espiye, Tirebolu, Görele, Doğankent, Yağlıdere, Dereli, Güce ve yine merkezde kısmen Çaldağ’da yoğun bir yağış meydana geldi. Bu yoğun yağış sonrasında maalesef Dereli merkezde su 2 metrenin üzerine kadar tüm merkezi etkisini alacak şekilde yükseldi. Burada önce 5 vatandaşımızın mahsur kaldığı söylenmişti. Çünkü Dereli’ye ulaşmakta mümkün değil. Bir iki kurtarma aracı eskavatör buradaki yan yollardaki vatandaşlarımızı kurtardılar. Şuanda yine Dereli’de bir düğün salonunda 20 vatandaşımız ki biraz önce daha güvenli yere alındıkları söylendi. Ama onları kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Yine kapalı olan yollarımız var” diye konuştu.

JANDARMA ARACIMIZI GÖRÜYORLAR AMA ULAŞAMIYORLAR

Tirebolu-Doğankent yolunun kapalı olduğunu kaydeden Bakan Soylu “Maalesef Tirebolu-Doğankent yolu üzerinde Doğankent’e giderken bir jandarma aracımız içinde 5 jandarmamızın bulunduğu araç yolun 12. km’sinde bir menfezde maalesef suların içine gömülü kaldı. Jandarma Bölge Komutanımız orada, arama kurtarma timlerimiz orada aracı görüyorlar ama ulaşamıyorlar. Bir iş makinesi ve bir operatör de maalesef kayıp. Yani Tirebolu-Doğankent yolunda 5 metrelik bir menfezin çökmesi ve menfezin üstünden araçların geçmesi esnasında 5 jandarmamız bir de operatörümüz kayıp olduğunu söyleyebiliriz. Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

İL GENEL MECLİSİ ÜYELERİNİN BULUNDUĞU 20 KİŞİ GÜCE'DE YOLDA MAHSUR KALDI

Tirebolu-Güce yolunda bir problem olmadığını ama Güce’den sonra bugün yayladan dönen İl Genel Meclisi üyelerinin de içinde bulunduğu toplam 20 kişilik grubun yolda mahsur kaldığını belirten Bakan Soylu “8 kişisi bir noktada diğerleri bir noktada olmak üzere onlar da mahsurlar onlara da ulaşılamıyor. En son konuştuğumuzda 3 km’lik bir mesafe kaldığı söylendi. Bulundukları yerin hem sağında hem solunda heyelan düştü bu heyelanın tam ortasında kaldılar. Çalışmalar devam ediyor. Özellikle elektriklerin kesik olduğu noktalar var. Şuanda kayıp olduğunu bildiğimiz yaklaşık 6 kişimiz var. Biraz önce söylediğimiz 6 kişiden ayrı. Tirebolu’da 1, merkez Çaldağ’da 3 kişi, Espiye’de 1 kişi Dereli-Akkaya köyünde 1 kişi olmak üzere toplam 6 kişinin de kayıp olduğu ihbarını aldık. 12 kişi kayıp ihbarımız ve bilgimiz söz konusu. Bunun ötesinde bu bahsettiğim ilçelerin köylerinden bilgi aldığımız var, alamadığımız var. Tüm arama kurtarma ekiplerimiz seferber edilmiş durumdadırlar. AFAD ekiplerimiz çevre illerden şuanda intikal halindeler. Jandarma arama kurtarma timleri hem Ankara’dan hem Rize’den intikal halindeler. Şuanda bir vefat bilgisi veremiyorum böyle bir bilgimiz yok ama kayıp bilgimiz var. İnşallah onları kurtarma çalışmalarında hepimiz hem umudumuzu muhafaza edeceğiz hem de inşallah onları kurtarma bilgimizi hem milletimize hem vatandaşlarımıza veririz umudu içindeyiz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah yardımcımız olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

GÖRELE VE ÇANAKÇI İLÇELERİ İÇİN DE UYARILARDA BULUNDU

Bakan Süleyman Soylu, bölgede yağışların yarın da devam edeceğine dikkat çekerek Giresun’un Görele ve Çanakçı ilçesinde yaşayanlara uyarılarda bulundu. Bakan Soylu “Çanakçı, Görele ve Doğankent’te yağmur yağışı bekleniyor. Çanakçı’yı yağan yağmur Görele’yi de etkisi altına alırsa vatandaşlarımız uyarmak istiyorum. Dere kenarlarında bulunmamaları gerekmektedir. Şuanda Görele’deki arkadaşlarımız anonslarla vatandaşlarımızı uyarıyorlar. Toprak yağmura doydu. Bu nedenle hem biz tedbir alıyoruz hem de vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istiyoruz. Şuanda buradan onları uyarmak istiyorum” açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu, toplantının ardından Dereli ve Tirebolu ilçesinde incelemelerde bulunmak üzere AFAD İl Müdürlüğü’nden ayrıldı.