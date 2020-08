Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgını, yurtlar, gençlik merkezleri, ertelenen olimpiyatlar ve Bakanlığın yeni projelerini gazetemize değerlendirdi. Geçtiğimiz haziran ayında yenilenerek vatandaşın hizmetine sunulan Anıttepe Koşu Parkuru’nda gerçekleştirdiğimiz röportajda Bakan Kasapoğlu’nun sorularımıza verdiği cevaplar şöyle:

'BİR GÜN GİTSEN BİLE HATIRAN YETER' DEDİK

¥ Pandemi döneminde, vatandaşlar yurtlarda karantinada kaldı. Bu süreci nasıl değerlendirirsiniz?

Salgınla mücadele çok yönlü bir olaydır. Bakanlık olarak canla başla çalıştık. Vatandaşımızın memnuniyeti gözlemlemek mutlu ediyor. Yurtların karantina sürecindeki üstlendiği misyon çok kritik bir sorumluluk alanıydı. Avrupa'dan, Asya'dan, Afrika'dan gelen pek çok farklı meslek gruplarına sahip 75 binden fazla vatandaşımızı yurtlarda aile sıcaklığında misafir ettik. Öğrenciler, özellikle yurt dışında kaldıkları yurtlarla kıyasladıkça Türkiye'deki gelişimin önemli bir boyut kazandığını gördü. Birçok imkân sunduk. Glütensiz beslenenlere özel bir menü hazırladık. Kültürel anlamda kaliteli vakit geçirmeleri için kitap dağıttık. Sporcuların antrenmanlarını devam ettirmelerini sağladık. Daha sonra, yurtların bahçesine her biri adına birer ağaç diktik. Onlara ‘Bir gün gitsen bile hatıran yeter’ dedik. Ağaçlarımızda onlarla birlikte yaşamaya devam edecek. Başarımızın en büyük faktörü Cumhurbaşkanı’mızın kararlılığı ve çizmiş olduğu vizyondur. Bununla beraber, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin uyumu, pratikliliği ve eş güdümü de başarımızda önemli rol oynadı.

YURT YÖNETİCİLERİNE EĞİTİM VERECEĞİZ

¥ Yurtlar yeni eğitim-öğretim dönemine hazır mı?

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun kararları önemli. Yurtlarda, sağlık kontrollerinin yapılması, ateş ölçümü gibi durumlar devam edecek. Bir yandan da metrekare gibi kriterlerin çalışmalarını yapıyoruz. Bu anlamda tedbirlere en azami derecede riayet edilecek. Bu virüsün yurtlarımızda yayılmasını engellemek için hassasiyet göstereceğiz. Yurtlardaki yöneticilerimize bu konuyla ilgili bir de eğitim vereceğiz. Yurtlardaki odalarını ve yataklarını yurt dışından gelen öğrencilere teslim etmiş öğrencilerimiz, yuvalarına geldiklerinde yeni normale uyum sağlayacaktır. Biz de onlara, odalarını eskisinden çok daha temiz bir şekilde teslim edeceğiz.

GENÇLERİMİZ DAHA GÜÇLÜ

¥ Bakanlığınız bünyesinde gönüllü gençlerin pandemi döneminde yardımları oldu mu?

Bu gençlik her zamankinden daha güçlü ve umut verici. Ben gençlerimizle gurur duyuyorum. Bakanlık olarak 2019'u ‘gönüllülük’ olarak ilan ettik. Bu süreçte, gençlerimizin gönüllü faaliyetlere katılımını artırmaya çalıştık. Bir havuz oluşturduk. İnternette ‘gencgonulluler.gov.tr’ adresinde, gönüllü arayanlarla, olmak isteyen gençleri buluşturduk. Bunu daha yukarılara taşıyacağız. Vefa Sosyal Destek Gruplarında gençlerimiz şevkle, aşkla ve heyecanla görev aldı. Gençlik Merkezleri'nde yaklaşık bir milyon siper maske ürettik. Bizzat evde yaptılar. Gençlerimizin bu sürece katkısı ve üstlendikleri misyon, yarınlarımız ve bugünlerimiz adına umut veriyor.,

GENÇLERE ‘FİKİR SİZDEN, DESTEK BİZDEN’ DİYORUZ

¥ Gençlerle ilgili yeni projeleriniz var mı?

Her bir gencimiz bizim için çok önemli. Gençler neredeyse biz oradayız. Üniversitelere genç ofisler açıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan üniversitelerde, Bakanlığımızın ofisleri olmaya başladı. Ülkemizin her bir noktasında gençler ve kadınların spora erişimi ve onların keşfedilmesi konusunda hassasiyetle yaklaşıyoruz. Proje destek çalışmalarımız var. Gençlere 'Fikir sizden, destek bizden' diyoruz. Rekor başvuru aldık. Sosyal, spor, çevre, doğa, girişimcilik ve hayvanları koruma gibi hangi konu olursa olsun her anlamda projelerini getiren gençleri destekleyeceğiz. Değerlendirmeleri 25 gün içerisinde sonuçlandıracağız. Bu proje için 35 milyon TL ayırdık.

VAN GÖLÜ'NDE KÜREKÇİ VE KANOCULAR YETİŞTİRECEĞİZ

Ahlat'a gençlik kampı yaptık. Oraya Türkiye'nin dört bir yanından gençleri götüreceğiz. Su sporları merkezi kuruyoruz. Merkezde, kürek ve kano gibi sporlar yapılacak. Van Gölü'nde, kürekçi ve kanocular yetiştireceğiz. Proje tam tamamlanmadı. Beş ay içerisinde tamamlayacağız. Cumhurbaşkanı’mıza sundum. Kendileri de çok beğendiler.

RESMİN BÜTÜNÜNE BAKMAMIZ LAZIM

¥ KYK borçlarıyla ilgili tartışmalar devam ediyor. Herhangi bir ertelenme gündemde mi?

18 yıl önce 45 lira olan burs ve krediler bugün 550 liraya geldi. 190 bin kapasiteli olan yurtlar, 700 bine çıktı. Okullar tatil oldu. Burs ve kredi ödemelerini kesmedik. Öğrencilerden, yurtta kalmadıkları sürece ücret almadık. Resmin bütününe bakmak lazım. Bu kaynaklar gençlerimiz için var. AK Parti ve hükûmet sadece günü kurtarma peşinde olmadı. Yarına ve daha ötelere bakacağız. Borcunu ödemeyenler için çalışan ve çalışmayanlara yönelik çok önemli adımlar atıldı.

MİLLÎ TAKIMIMIZ CİDDİ BİR BAŞARI YAKALADI

¥ Milli takım, yeni kadrosuyla çok iddialıydı. Sizce, Avrupa Şampiyonası'nda nasıl bir performans sergiler?

Milli takım, Şenol Hoca’mızın yönetiminde bize çok büyük mutluluk yaşattı. Önceden Türkiye, finallere katılmak için matematiksel ihtimallere bağlı olarak bir beklentiye girerdi. Futbol takımımız ciddi bir başarı yakaladı. Ben bunu devam ettireceğine inanıyorum. Hoca’mızla da konuşuyoruz. Millî takımımızla birlikte önümüzdeki dönemde bir mutluluk yaşayacağımıza inanıyor ve bekliyoruz.

MEYVELERİNİ TOPLAMA SÜRECİNDEYİZ

¥ Koronavirüs sebebiyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatlarında yeni başarılar elde edecek miyiz?

2019'da pek çok branşta ciddi başarılar elde ettik. Bunlar, 'öncü' başarılardı. İnşallah, öncü başarıları önümüzdeki yıl Tokyo'da taçlandıracağız. Spora çok ciddi yatırım yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın 'Sporu, sporcuyu seven ve değer veren' vizyonu çerçevesinde mesafe katettik. Bunların meyvelerini de toplama sürecine girdik.

KARANTİNADA TATLI-EKŞİ SOSLU TAVUK YAPTIM

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgınının Türkiye'de en yoğun olduğu dönemde evde nasıl vakit geçirdiğini de anlattı. Bakanlık çalışmalarının o süreçte de yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Kasapoğlu, şunları kaydetti:

Her zamankinden çok eve geldik. Mutfakta birkaç denemem oldu. Uzakdoğu mutfağına biraz meraklıyım. Tatlı-ekşi soslu bir tavuk tarifi bulduk. Eşimle beraber onu yaptık. Akşamları çocuklarla kitap okuduk ve bazı sportif faaliyetleri beraber yaptık. Bununla birlikte, oğlumla satranç oynadık. O satranç konusunda benden daha iyi. Çocuklarla beraber olmak ayrı bir heyecan veriyor. 13 aylık bir oğlum var. Önceden beni her gördüğünde çekinirdi. Ama pandemi sürecinde tanıdı. Şimdi bana geliyor, annesine gitmiyor.