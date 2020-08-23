Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul AFAD'ın düzenlediği değerlendirme toplantısında, 17 Ağustos 1999 depreminin, afetlere bakışta milat olduğunu söyledi. Soylu "1999 milatsa, yine Van depremi, devletin ve müdahale birimlerinin neler yapması lazım konusundaki önemli bir milattır” ifadesini kullandı. Konuşmasında ilk kez Türkiye'de yeni bir platform kurduklarını da dile getiren Bakan Soylu "O da hem sivil toplum kuruluşlarından hem üniversitelerden hem meslek odaları ve meslek kuruluşlarından hem kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili olanlarından oluşan Türkiye Afet Risk Azaltma Platformu. Orada hedefler koyduk. Biliyorsunuz bundan bir ay önce de Danışma Kurulumuzu toplamıştık. Danışma Kurulunda da iki temeli ortaya koyduk. Biri Türkiye'de bir Fay Yasası çıkması zaruretini hep beraber değerlendirdik, çalışma ekibi oluşturduk. TBMM ile nasıl bir şey sunabiliriz, bizim neye ihtiyacımız var, Fay Yasası itibarıyla ne murad ediyoruz, İl Afet Risk Azaltma Planlarıyla Fay Yasası'nı bütünleştirmenin nasıl bir önemi var, bunu bir şekilde ortaya koyacağız" diye konuştu. İHA