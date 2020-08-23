Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

HAVELSAN Genel Müdürlüğüne yeni atanan Mehmet Akif Nacar, basın mensupları ile HAVELSAN Merkez Yerleşkesinde tanışma toplantısı düzenledi. HAVELSAN’ın çalışmalarını değerlendiren Nacar, özetle şunları söyledi: Defense News dergisince açıklanan dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde HAVELSAN’ın bu yıl ilk kez yer alması ve Türkiye’nin ilk defa 7 şirketle temsil edilmesi oldukça önemli. Listede önümüzdeki yıllarda kalabilmek de önemli.

SÜRÜ ZEKÂLI SİSTEMLER

HAVELSAN olarak otonom sistemlere de girdik. Bu konuda sürü algoritmalarını uygulayalım istedik. Dolayısıyla, sürü zekâlı sistemler üzerinde yoğunlaştık. Sadece otonomi değil, aynı zamanda bunların sürü olarak da hareket etmesi konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Geçen yıl IDEF’te insansız kara aracını sergiledik. Son testlerle insansız hâle getirdik, kendi kendine rotayı takip edebiliyor, belli bir görevi icra edebiliyor. İnşallah yıl sonunda hazır.

ORSA, UFKUMUZU AÇACAK

Hava Kuvvetleri için 1990’larda geliştirilmeye başlanan Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi Projesi (HvBS), bizi biz yapan bir proje. Benzerini, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için de projelendiriyoruz. ORSA projesi, Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyacına göre geliştirilecek ve HAVELSAN ile sektörün ufkunu açacak.

MMU'YA DA DÂHİL OLDUK

Arkadaşlarımızla Millî Muharip Uçak (MMU) projesine girmeye karar verdik. Harekât test ortamı yazılımını geliştirerek, yabancı muadilleriyle eş düzeye getirerek kullanıma açalım diye düşündük. TUSAŞ ile görüşüyoruz. Görev verilirse S-400 sistemlerini hava kontrol sistemleriyle uyumlu hâle getirebiliriz. HAVELSAN bunu yapabilecek kapasitede.

HAVELSAN yurt dışından beyin göçü transferi yapıyor. Avantajlı olduğumuzu söyleyebilirim. Çok sayıda personelimiz, Avrupa ve ABD’de firmalara gitmedi, gidenlerden birkaçı da döndü. Dönen arkadaşlar HAVELSAN’ın nimetlerini veya Türkiye’deki çalışma ortamının çok daha verimli buldukları için geri döndüklerini söylüyor. Herkes gibi pandemiden biz de etkilendik; ama kaybettiğimiz bir proje olmadı.